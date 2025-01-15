«Спартак» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Спартак» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорта» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).
Основные события игры «Спартак» — «Автомобилист» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встречаются во второй раз в сезоне. Предыдущая игра прошла 2 декабря 2024 года в Екатеринбурге и завершилась победой спартаковцев — 5:4 Б.
В 43 матчах КХЛ «Спартак» набрал 57 очков, а «Автомобилист» — 54.
Матч «Спартак» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|3 : 4 Б
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
|
Витязь – Сочи
|- : -