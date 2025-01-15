«Спартак» проиграл «Автомобилисту» и потерпел третье поражение подряд
«Спартак» в Москве проиграл «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.
У красно-белых шайбы забросили Адам Ружичка и Даниил Орлов, а у екатеринбургской команды отличились Максим Денежкин, Ник Меркли и Стефан Да Коста.
«Автомобилист» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками. «Спартак» располагается на 4-й строчке Запада (57 баллов).
FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Ружичка — 17 (Филин, Галимов), 34:55 — 1:0. Денежкин — 7 (Романцев, Каштанов), 35:40 — 1:1. Меркли — 4 (Шашков, Воробьев), 36:36 — 1:2. Ружичка — 18 (Филин), 52:30 — 2:2. Да Коста — 9 (Голышев), 58:14 — 2:3.
Вратари: Загидулин (58:20) — Аликин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (9+11+12) — 31 (15+7+9).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
15 января. Москва. Мегаспорт. 6340 зрителей.
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|15.01
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Сибирь – Трактор
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|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
|15.01
|19:00
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Витязь – Сочи
|2 : 1 ОТ
|15.01
|19:30
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Спартак – Автомобилист
|2 : 3