«Спартак» обыграл «Автомобилист» по буллитам в матче Кубка мэра Москвы

«Спартак» одержал победу над «Автомобилистом» в матче Кубка мэра Москвы — 4:3 (Б).

В составе красно-белых шайбы забросили Михаил Мальцев, Михал Чайковски и Павел Порядин. У «Автомобилиста» отличились Владимир Кузнецов, Максим Денежкин и Максим Войтович.

Решающий буллит у московской команды реализовал Андрей Локтионов.

«Спартак» вышел на первое место группы А, набрав четыре очка за два матча. В финале турнира красно-белые встретятся с ЦСКА. «Автомобилист» оспорит пятое место в игре против «Витязя».

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Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузнецов — 3 (Денежкин, Овчинников), 14:56 — 0:1. Мальцев — 1 (Ружичка), 27:29 — 1:1. Денежкин — 1 (бол., Филяев, Журавлев), 33:11 — 1:2. Войтович — 1 (Тютяев), 50:07 — 1:3. Чайковски — 1 (бол., Миронов, Вишневский), 59:12 — 2:3. Порядин — 3 (Миронов, Вишневский), 59:37 — 3:3.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Николаев (57:40 — 59:12, 59:27 — 59:37) — Галкин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (8+9+18+3) — 17 (6+8+2+1).

Судьи: Беляев, Шувалов.

31 августа. Москва. Мегаспорт.