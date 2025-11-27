Дубль Ружички принес «Спартаку» победу над «Автомобилистом»

«Спартак» дома переиграл «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Дубль у красно-белых оформил Адам Ружичка, ставший автором победного гола. Также на его счету голевая передача на шайбу Даниила Орлова.

Единственный гол гостей забил Стефан Да Коста.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и с 35 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение кряду и идет четвертым на «Востоке» — 35 очков.

В следующем матче красно-белые 29 ноября на домашнем льду сыграют с «Ладой». Екатеринбуржцы в этот же день на выезде встретятся с «Сибирью».