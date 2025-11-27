«Спартак» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 27 ноября

«Спартак» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Автомобилист

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 30 матчей и набрал 33 очка, предыдущим соперником спартаковцев был «Ак Барс» (1:0).

У «Автомобилиста» — 30 игр и 35 очков, в прошлый четверг екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (4:5).

Матч «Спартак» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс