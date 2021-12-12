«Спартак» на своем льду победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб взял верх со счетом 5:2.

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает 7-е место в Западной конференции.

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«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лехтеря — 9 (бол., Широков, Хохлачев), 4:30 — 1:0. Спунер — 11 (Мэйсек), 6:43 — 1:1. Дроздов — 7 (Петтерссон, Виртанен), 6:57 — 2:1. Солодухин — 1 (Хафизов, Авцин), 7:58 — 3:1. Кормье — 7 (Романцев, Бочаров), 8:18 — 3:2. Хед — 3 (Цыплаков), 14:07 — 4:2. Дроздов — 8 (п.в.), 59:59 — 5:2.

Вратари: Сковронский — Шикин (Галкин, 7:58, 57:42).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 40 (23+11+6) — 32 (11+13+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

12 декабря. Москва. Мегаспорт.