«Автомобилист» в гостях переиграл «Спартак»
«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4.
В составе хозяев отличились нападающие Матвей Заседа и Шейн Принц, также дубль забил Даниэль Усманов.
За «Автомобилист» дважды забросил нападающий Патрис Кормье. По одному разу отличились защитник Ник Эберт, форвард Григорий Белоусов, нападающий Сергей Широков, защитник Джесси Блэйкер и нападающий Стефан Да Коста.
«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 68 очков за 51 игру.
«Спартак» занимает 7-е место на «Западе» с 53 баллами за 53 встречи.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:7 (2:2, 0:3, 2:2)
Голы: Заседа — 13 (бол., Хохлачев, Вишневский), 10:50 — 1:0. Кормье — 4 (Хрипунов), 12:33 — 1:1. Кормье — 5 (бол., Голышев), 15:06 — 1:2. Усманов — 2 (Емелин, Вишневский), 18:57 — 2:2. Эберт — 9, 20:30 — 2:3. Белоусов — 4 (бол., Эберт), 28:18 — 2:4. Широков — 14 (Голышев), 37:01 — 2:5. Усманов — 3, 41:02 — 3:5. Принс — 14 (Савиков, Локтионов), 51:30 — 4:5. Блэкер — 4 (Романцев), 54:52 — 4:6. Да Коста — 15 (п.в., Голышев), 59:33 — 4:7.
Нереализованный буллит: Хохлачев (Спартак), 33:33 (Вратарь).
Вратари: Рибар (Куликов, 28:18, 58:40 — 59:33) — Маттссон (Бобков, 51:30).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (7+4+17) — 35 (14+13+8).
Судьи: Оленин, Юдаков.
17 января. Москва. Мегаспорт. 2951 зритель.
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