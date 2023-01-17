Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:53

«Автомобилист» в гостях переиграл «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4.

В составе хозяев отличились нападающие Матвей Заседа и Шейн Принц, также дубль забил Даниэль Усманов.

За «Автомобилист» дважды забросил нападающий Патрис Кормье. По одному разу отличились защитник Ник Эберт, форвард Григорий Белоусов, нападающий Сергей Широков, защитник Джесси Блэйкер и нападающий Стефан Да Коста.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 68 очков за 51 игру.

«Спартак» занимает 7-е место на «Западе» с 53 баллами за 53 встречи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:7 (2:2, 0:3, 2:2)

Голы: Заседа — 13 (бол., Хохлачев, Вишневский), 10:50 — 1:0. Кормье — 4 (Хрипунов), 12:33 — 1:1. Кормье — 5 (бол., Голышев), 15:06 — 1:2. Усманов — 2 (Емелин, Вишневский), 18:57 — 2:2. Эберт — 9, 20:30 — 2:3. Белоусов — 4 (бол., Эберт), 28:18 — 2:4. Широков — 14 (Голышев), 37:01 — 2:5. Усманов — 3, 41:02 — 3:5. Принс — 14 (Савиков, Локтионов), 51:30 — 4:5. Блэкер — 4 (Романцев), 54:52 — 4:6. Да Коста — 15 (п.в., Голышев), 59:33 — 4:7.

Нереализованный буллит: Хохлачев (Спартак), 33:33 (Вратарь).

Вратари: Рибар (Куликов, 28:18, 58:40 — 59:33) — Маттссон (Бобков, 51:30).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (7+4+17) — 35 (14+13+8).

Судьи: Оленин, Юдаков.

17 января. Москва. Мегаспорт. 2951 зритель.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Московское «Динамо» в гостях переиграло «Торпедо». Кудрявцев оформил дубль

СКА проиграл ЦСКА и прервал серию из четырех побед подряд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
18.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 - : -
18.01 16:30
Авангард – Металлург
 - : -
18.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
18.01 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости