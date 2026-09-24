«Спартак» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ
Московский «Спартак» и омский «Авангард» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 24 сентября. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ходом и результатом игры «Спартак» — «Авангард» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Матч «Спартак» — «Авангард» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и федеральный канал «Матч ТВ». Также трансляция пройдет на официальном сайте лиги и омском канале «12».
«Спартак» после семи матчей набрал 10 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Авангард» с 6 очками после семи встреч идет восьмым на «Востоке».
В предыдущем матче красно-белые уступили «Салавату Юлаеву» (1:3), а омичи потерпели крупное поражение от «Торпедо» (1:5).
КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|15
|2
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|3
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|4
|Салават Юлаев
|8
|5
|3
|11
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|7
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|8
|Амур
|8
|3
|5
|7
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|7
|2
|5
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|СКА
|8
|7
|1
|14
|3
|ЦСКА
|9
|6
|3
|12
|4
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|8
|Шанхай Дрэгонс
|6
|4
|2
|8
|9
|Динамо Мн
|8
|2
|6
|8
|10
|Лада
|9
|1
|8
|5
|11
|Сочи
|8
|1
|7
|2
|28.09
|16:30
|Авангард – Металлург Мг
|- : -
|28.09
|19:00
|Торпедо НН – Салават Юлаев
|- : -
|28.09
|19:10
|Динамо Мн – Лада
|- : -
|28.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Сочи
|- : -
|28.09
|19:30
|Динамо М – Трактор
|- : -