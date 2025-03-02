«Спартак» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Спартак» сыграет с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на канале «12». Начало эфира — в 19.50 по местному времени.
«Спартак» и «Авангард» досрочно вышли в плей-офф КХЛ сезона-2024/2025.
Матч «Спартак» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|27
|9
|57
|2
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|3
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|4
|Автомобилист
|36
|19
|17
|41
|5
|Нефтехимик
|37
|18
|19
|37
|6
|Трактор
|37
|15
|22
|35
|7
|Амур
|36
|14
|22
|34
|8
|Барыс
|37
|14
|23
|34
|9
|Салават Юлаев
|36
|15
|21
|33
|10
|Адмирал
|34
|12
|22
|30
|11
|Сибирь
|36
|12
|24
|28
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|24
|14
|52
|2
|Северсталь
|37
|24
|13
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|22
|12
|49
|4
|Динамо М
|36
|23
|13
|48
|5
|Торпедо НН
|36
|22
|14
|47
|6
|СКА
|35
|19
|16
|43
|7
|ЦСКА
|37
|17
|20
|40
|8
|Спартак
|36
|18
|18
|40
|9
|Шанхай Дрэгонс
|35
|14
|21
|36
|10
|Лада
|36
|11
|25
|25
|11
|Сочи
|33
|9
|24
|23
|20.12
|14:30
|Салават Юлаев – Ак Барс
|- : -
|20.12
|17:00
|Локомотив – Авангард
|- : -
|20.12
|17:00
|СКА – Спартак
|- : -