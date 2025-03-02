Хоккей
2 марта, 15:10

«Спартак» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Данил Башкиров, игрок ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

«Спартак» сыграет с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на канале «12». Начало эфира — в 19.50 по местному времени.

«Спартак» и «Авангард» досрочно вышли в плей-офф КХЛ сезона-2024/2025.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
«Сочи» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 36 27 9 57
2 Ак Барс 38 24 14 50
3 Авангард 34 22 12 47
4 Автомобилист 36 19 17 41
5 Нефтехимик 37 18 19 37
6 Трактор 37 15 22 35
7 Амур 36 14 22 34
8 Барыс 37 14 23 34
9 Салават Юлаев 36 15 21 33
10 Адмирал 34 12 22 30
11 Сибирь 36 12 24 28
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 24 14 52
2 Северсталь 37 24 13 49
3 Динамо Мн 34 22 12 49
4 Динамо М 36 23 13 48
5 Торпедо НН 36 22 14 47
6 СКА 35 19 16 43
7 ЦСКА 37 17 20 40
8 Спартак 36 18 18 40
9 Шанхай Дрэгонс 35 14 21 36
10 Лада 36 11 25 25
11 Сочи 33 9 24 23
Результаты / календарь
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 14:30 Салават Юлаев – Ак Барс - : -
20.12 17:00 Локомотив – Авангард - : -
20.12 17:00 СКА – Спартак - : -
Все результаты / календарь

