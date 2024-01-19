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Сегодня, 14:30

«Спартак» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» начнется 19 января в 19.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Спартак» — «Авангард».
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» и «Авангард» в пятницу, 19 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Спартак» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» набрал 69 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» 73 балла, команда находится на 2-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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СКА — «Куньлунь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 54 26 28 63
6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Сибирь 53 21 32 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 52 34 18 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 54 17 37 40
11 Сочи 52 15 37 36
Результаты / календарь
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24.01
19.01 16:30
Барыс – ЦСКА
 - : -
19.01 17:00
Металлург Мг – Адмирал
 - : -
19.01 17:00
Автомобилист – Северсталь
 - : -
19.01 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
19.01 19:30
Спартак – Авангард
 - : -
19.01 19:30
СКА – Куньлунь РС
 - : -
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