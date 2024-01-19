«Спартак» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 19 января. Гости победили со счетом 3:1.
Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
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19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1
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