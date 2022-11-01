«Авангард» на выезде переиграл «Спартак»
«Авангард» на выезде переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе омичей голами отметились нападающие Корбэн Найт, Владимир Ткачев, Владимир Жарков и Павел Дедунов.
У «Спартака» авторами шайб стали нападающий Роман Старченко и защитник Дмитрий Вишневский.
Красно-белые потерпели третье поражение подряд в чемпионате.
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«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы: Найт — 7 (бол., Ткачев, Береглазов), 2:59 — 0:1. Ткачев — 7 (бол., Буше, А. Бродхерст), 14:56 — 0:2. Старченко — 3 (Локтионов, Кин), 25:41 — 1:2. Жарков — 3 (Грицюк), 41:49 — 1:3. Вишневский — 1 (Локтионов, Хохлачев), 47:29 — 2:3. Дедунов — 2 (п.в., Шарипзянов, Жарков), 59:12 — 2:4.
Вратари: Рибар (58:10 — 59:12) — Демченко.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (8+12+12) — 24 (8+9+7).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
1 ноября. Москва. Мегаспорт.
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