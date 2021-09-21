Два очка Якупова принесли победу «Авангарду» над «Спартаком»
«Авангард» на выезде победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб всухую разобрался с соперником — 4:0.
Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Наиль Якупов.
Голкипер «Спартака» Алексей Красиков не доиграл до конца матч. К 23-й минуте игры вратарь пропустил три шайбы и был заменен на Оскара Данска.
Вратарь «Авангарда» Василий Демченко сделал первый «сухарь» в сезоне.
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«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Прохоркин — 3 (Шарипзянов, Якупов), 3:11 — 0:1. Якупов — 1, 13:55 — 0:2. Цегларик — 6 (бол., Найт, Толчинский), 22:17 — 0:3. Брюквин — 1, 45:29 — 0:4.
Вратари: Красиков (Данск, 23:13) — Демченко.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (8+13+11) — 20 (6+5+9).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
21 сентября. Москва. Мегаспорт.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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