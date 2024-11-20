«Спартак» нанес «Амуру» 14-е поражение подряд
«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 7:3.
Игроки красно-белых форвард Николай Голдобин и защитник Егор Савиков набрали по 4 (1+3) очка.
Для москвичей это восьмая победа в девяти последних встречах.
Команда из Хабаровска потерпела 14-е поражение подряд.
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«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)
Голы: Рубцов — 6 (бол., Пашин, Савиков), 3:09 — 1:0. Пашин — 4 (Чайковски), 10:23 — 2:0. Ружичка — 11 (Пашин), 16:01 — 3:0. Балдаев — 1 (О. Ли, Гальченюк), 16:24 — 3:1. Савиков — 1 (Ружичка, Голдобин), 33:36 — 4:1. Беляев — 3 (Голдобин, Орлов), 39:07 — 5:1. Морозов — 11 (Голдобин, Савиков), 39:25 — 6:1. Барулин — 1 (бол., К. Ли, Бродхерст), 46:48 — 6:2. Голдобин — 7 (Порядин, Вишневский), 47:19 — 7:2. Коротких — 4 (Брынцев, Дюрандо), 48:32 — 7:3.
Вратари: Рибар (Куликов, 48:39) — Лозебников (Кобозев, 39:07).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 35 (10+15+10) — 30 (13+6+11).
Судьи: Соин, Шувалов.
20 ноября. Москва. Мегаспорт. 5085 зрителей.
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Барыс – Металлург Мг
|2 : 1
|20.11
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Спартак – Амур
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Ак Барс – Нефтехимик
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Северсталь – Адмирал
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