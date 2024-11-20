«Спартак» и «Амур» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября

«Спартак» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 20 ноября. Начало матча на льду арены «Мегаспорт» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Спартак» — «Амур» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию встречи проведет официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Амур» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Спартака» — 27 матчей и 39 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Адмирал» (6:1). У «Амура» — 27 игр и 13 очков, серия хабаровчан без побед составляет 13 матчей.

Матч «Спартак» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс