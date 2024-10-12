«Спартак» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Отличились Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Вратарь московской команды Дмитрий Николаев отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.