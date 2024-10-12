«Спартак» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» — 3:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
Отличились Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Вратарь московской команды Дмитрий Николаев отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.
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|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Динамо М
|15
|7
|8
|15
|9
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
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17.10
|12.10
|14:00
|
Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
|12.10
|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
|17:00
|
Сочи – Локомотив
|1 : 2
|12.10
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|5 : 2
|12.10
|17:00
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|4 : 2
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