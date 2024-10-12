«Спартак» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 12 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Спартак» — «Ак Барс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 13.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».
Красно-белые набрали 18 очков и занимают 2-е место в Западной конференции. Команда из Казани с 16-ю баллами располагается на 5-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|4
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|10
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|12.10
|14:00
|
Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
|12.10
|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
|17:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|12.10
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|- : -
|12.10
|17:00
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -