«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 12 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Спартак» — «Ак Барс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 13.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Красно-белые набрали 18 очков и занимают 2-е место в Западной конференции. Команда из Казани с 16-ю баллами располагается на 5-й строчке на Востоке.

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