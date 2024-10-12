«Спартак» победил «Ак Барс», Николаев впервые в сезоне сыграл на ноль
«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0.
Отличились Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Вратарь московской команды Дмитрий Николаев отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.
«Спартак» с 20 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ак Барс» с 16 очками — на шестой строчке «Востока».
В следующем матче московский клуб 14 октября сыграет с «Динамо», казанцы в этот же день на выезде встретятся с «Металлургом».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Филин — 1 (Биттен, Вишневский), 18:00 — 1:0. Ружичка — 6 (Голдобин, Королев), 37:34 — 2:0. Рубцов — 2 (Галимов), 50:18 — 3:0.
Вратари: Николаев — Мифтахов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (9+12+17) — 36 (10+15+11).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
12 октября. Москва. «Мегаспорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|4
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|10
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|12.10
|14:00
|
Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
|12.10
|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
|17:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|12.10
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|- : -
|12.10
|17:00
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -