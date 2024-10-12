«Спартак» победил «Ак Барс», Николаев впервые в сезоне сыграл на ноль

«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0.

Отличились Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Вратарь московской команды Дмитрий Николаев отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.

«Спартак» с 20 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ак Барс» с 16 очками — на шестой строчке «Востока».

В следующем матче московский клуб 14 октября сыграет с «Динамо», казанцы в этот же день на выезде встретятся с «Металлургом».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Филин — 1 (Биттен, Вишневский), 18:00 — 1:0. Ружичка — 6 (Голдобин, Королев), 37:34 — 2:0. Рубцов — 2 (Галимов), 50:18 — 3:0.

Вратари: Николаев — Мифтахов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (9+12+17) — 36 (10+15+11).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

12 октября. Москва. «Мегаспорт».