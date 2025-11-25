«Спартак» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Ак Барс» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и казанцев покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания. В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».

«Спартак» набрал 31 очко в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Ак Барс» провел 30 матчей и набрал 40 очков.

