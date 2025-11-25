«Спартак» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Спартак» и «Ак Барс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Спартак» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Ак Барс» можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу москвичей и казанцев покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания. В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».
«Спартак» набрал 31 очко в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Ак Барс» провел 30 матчей и набрал 40 очков.
Матч «Спартак» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|44
|16
|95
|2
|Авангард
|60
|41
|19
|86
|3
|Ак Барс
|61
|38
|23
|84
|4
|Автомобилист
|60
|35
|25
|74
|5
|Салават Юлаев
|60
|31
|29
|66
|6
|Трактор
|60
|28
|32
|63
|7
|Нефтехимик
|61
|30
|31
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|60
|23
|37
|53
|10
|Барыс
|61
|18
|43
|47
|11
|Адмирал
|60
|16
|44
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|61
|41
|20
|87
|2
|Динамо Мн
|61
|37
|24
|82
|3
|Северсталь
|62
|38
|24
|80
|4
|Торпедо НН
|62
|35
|27
|76
|5
|ЦСКА
|60
|33
|27
|74
|6
|Динамо М
|60
|34
|26
|72
|7
|Спартак
|60
|32
|28
|70
|8
|СКА
|60
|31
|29
|69
|9
|Шанхай Дрэгонс
|61
|21
|40
|54
|10
|Лада
|62
|18
|44
|43
|11
|Сочи
|59
|17
|42
|42
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
|2.03
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|- : -
|2.03
|19:30
|ЦСКА – Автомобилист
|- : -
|2.03
|19:30
|Спартак – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|СКА – Барыс
|- : -
Новости