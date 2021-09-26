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«Ак Барс» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало матча КХЛ

15:30
«Ак Барс» на своем льду примет московский «Спартак». Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет московский «Спартак». Фото ХК «Ак Барс»
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В воскресенье, 26 сентября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на своем льду примет московский «Спартак». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В рамках регулярки красно-белые обыгрывали казанцев в их последнюю встречу в феврале 2021 года.

Главный бомбардир «Ак Барса» на старте сезоне — форвард Дмитрий Кагарлицкий, на счету которого 5 (3+2) очков. У «Спартака» — форвард Александр Хохлачев, набравший 7 (5+2) баллов.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале КХЛ ТВ.

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизиона можно посмотреть по этой ссылке //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора

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