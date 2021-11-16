«Ак Барс» с минимальным счетом обыграл «Спартак»
21:49
«Ак Барс» в гостях победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли с минимальным счетом — 1:0.
Автором единственной шайбы стал нападающий Никита Дыняк.
«Спартак» потерпел третье подряд поражение и не смог забить во второй игре подряд.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Дыняк — 5, 14:35 — 0:1.
Вратари: Красиков (58:14) — Билялов.
Судьи: Гашилов, Ромасько.
16 ноября. Москва. Мегаспорт.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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