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«Ак Барс» с минимальным счетом обыграл «Спартак»

21:49
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«Ак Барс» в гостях победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственной шайбы стал нападающий Никита Дыняк.

«Спартак» потерпел третье подряд поражение и не смог забить во второй игре подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Дыняк — 5, 14:35 — 0:1.

Вратари: Красиков (58:14) — Билялов.

Судьи: Гашилов, Ромасько.

16 ноября. Москва. Мегаспорт.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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