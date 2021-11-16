«Ак Барс» с минимальным счетом обыграл «Спартак»

«Ак Барс» в гостях победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственной шайбы стал нападающий Никита Дыняк.

«Спартак» потерпел третье подряд поражение и не смог забить во второй игре подряд.

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Дыняк — 5, 14:35 — 0:1.

Вратари: Красиков (58:14) — Билялов.

Судьи: Гашилов, Ромасько.

16 ноября. Москва. Мегаспорт.