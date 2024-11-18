«Спартак» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в

«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ разгромил «Адмирал» — 6:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

Для красно-белых это седьмая победа в восьми последних встречах.