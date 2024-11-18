«Спартак» разгромил «Адмирал» в домашнем матче КХЛ
«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ разгромил «Адмирал» — 6:1.
Нападающий москвичей Александр Пашин сделал 3 результативные передачи.
Для красно-белых это седьмая победа в восьми последних встречах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Голы: Морозов — 10 (Голдобин, Вишневский), 3:54 — 1:0. Порядин — 13 (Морозов), 24:13 — 2:0. Рубцов — 4 (Пашин, Зайцев), 29:46 — 3:0. Гутик — 6 (бол., Петухов, Шэн), 31:22 — 3:1. Локтионов — 7 (Мальцев, Орлов), 38:29 — 4:1. Рубцов — 5 (бол., Пашин, Савиков), 44:24 — 5:1. Мальцев — 8 (бол., Пашин, Ружичка), 45:40 — 6:1.
Вратари: Николаев — Мишуров (Демченко, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+11+5).
Судьи: Бирин, Прокуратов.
18 ноября. Москва. Мегаспорт.
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|8
|19
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|Амур
|26
|5
|21
|13
|18.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|18.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 3
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|6 : 1
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
|6 : 3