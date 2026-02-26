«Спартак» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 26 февраля

«Спартак» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 февраля, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

«Спартак» набрал 66 очков в 58 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» с 41 очком в 58 играх идет на 11-й строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Спартак» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс