«Спартак» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Спартак» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 26 февраля
«Спартак» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
«Спартак» набрал 66 очков в 58 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» с 41 очком в 58 играх идет на 11-й строчке «Востока».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|59
|44
|15
|95
|2
|Авангард
|60
|41
|19
|86
|3
|Ак Барс
|60
|37
|23
|82
|4
|Автомобилист
|60
|35
|25
|74
|5
|Салават Юлаев
|59
|31
|28
|66
|6
|Трактор
|59
|28
|31
|63
|7
|Нефтехимик
|60
|30
|30
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|59
|22
|37
|51
|10
|Барыс
|60
|18
|42
|47
|11
|Адмирал
|59
|15
|44
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|60
|40
|20
|85
|2
|Динамо Мн
|61
|37
|24
|82
|3
|Северсталь
|62
|38
|24
|80
|4
|Торпедо НН
|61
|35
|26
|76
|5
|ЦСКА
|60
|33
|27
|74
|6
|Динамо М
|59
|33
|26
|70
|7
|СКА
|59
|31
|28
|69
|8
|Спартак
|59
|31
|28
|68
|9
|Шанхай Дрэгонс
|60
|20
|40
|52
|10
|Лада
|61
|18
|43
|43
|11
|Сочи
|58
|16
|42
|40
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
|28.02
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -
|28.02
|17:00
|СКА – Локомотив
|- : -
