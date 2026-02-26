Хоккей
26 февраля, 16:40

«Спартак» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 26 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Спартак» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 26 февраля.
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 февраля, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

«Спартак» набрал 66 очков в 58 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Адмирал» с 41 очком в 58 играх идет на 11-й строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Спартак» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
1 Металлург Мг 59 44 15 95
2 Авангард 60 41 19 86
3 Ак Барс 60 37 23 82
4 Автомобилист 60 35 25 74
5 Салават Юлаев 59 31 28 66
6 Трактор 59 28 31 63
7 Нефтехимик 60 30 30 63
8 Сибирь 61 25 36 58
9 Амур 59 22 37 51
10 Барыс 60 18 42 47
11 Адмирал 59 15 44 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 60 40 20 85
2 Динамо Мн 61 37 24 82
3 Северсталь 62 38 24 80
4 Торпедо НН 61 35 26 76
5 ЦСКА 60 33 27 74
6 Динамо М 59 33 26 70
7 СКА 59 31 28 69
8 Спартак 59 31 28 68
9 Шанхай Дрэгонс 60 20 40 52
10 Лада 61 18 43 43
11 Сочи 58 16 42 40
Все новости