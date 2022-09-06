Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
«Спартак» дома обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
Оба гола в составе красно-белых забил американский форвард Шейн Принс. Единственную шайбу у гостей забросил Рудольф Червени.
«Спартак» одержал третью подряд победу в сезоне (6 очков) и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 10 сентября против «Металлурга».
«Адмирал» занимает пятое место на Востоке (2 очка). Команда 8 сентября сыграет с «Ак Барсом».
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«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Принс — 1 (бол., Вароун, Кин), 1:22 — 1:0. Червены — 2 (бол., Горшков, Файзуллин), 10:57 — 1:1. Принс — 2 (бол., Талалуев, Цыплаков), 25:51 — 2:1.
Вратари: Рибар — Серебряков (58:58).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (12+14+8) — 32 (14+9+9).
Судьи: Беляев, Спирин.
6 сентября. Москва. Мегаспорт. 2778 зрителей.
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|2
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|1
|1
|2
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|1
|1
|2
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|2
|0
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|В
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|2
|1
|5
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|1
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|2
|3
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|1
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|0
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|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
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|2
|0
|2
|0
|7.09
|19:00
|
Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|7.09
|19:00
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Витязь – Барыс
|- : -
|7.09
|19:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.09
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|7.09
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -