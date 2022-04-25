Советский и российский хоккеист Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что КХЛ не пострадает из-за отсутствия «Йокерита».

«Они ушли. Ну и пусть играют у себя. Мы не пострадаем от их ухода», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Теему Селянне рассказал о том, что «Йокерит» должен отказаться от сотрудничества с россиянами и выкупить «Хартвалл Арену».