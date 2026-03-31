Каменский — о серии «Локомотив» — «Спартак»: «Счет 3-1 не совсем справедлив»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Спартак» очень здорово играет в серии против «Локомотива». Считаю, что счет 1-3 не совсем справедлив. Думаю, он больше исходит из чемпионского опыта ярославской команды. В последних играх серии главную роль также будет играть везение. Именно на фарте выигрываются такие противостояния. Да, понятно, что фаворит — «Локомотив», но мне кажется, что серия в среду не закончится. «Спартак» свое последнее слово еще не сказал», — сказал Каменский «СЭ».

Ярославцы ведут в серии со счетом 3-1. Пятая игра состоится 1 апреля в Ярославле.

Максим Ваншейд