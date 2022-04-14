Советник главного тренера сборной России назвал 7-й матч СКА — ЦСКА игрой вратарей

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 7-го матча финала западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Игра будет очень нервная, победит сильнейший. Думаю, это игра вратарей. В седьмом матче никогда нет фаворитов. Цена ошибки здесь решает многое. Команды абсолютно равные, борьба идет ноздря в ноздрю. Вообще во всей этой серии матчи выигрываются на удалениях и ошибках. К матчу приковано огромное внимание, в нынешней ситуации эта серия стала дополнительным развлечением для наших людей. Это здорово», — сказал Каменский «СЭ».

Матч состоится сегодня, 14 апреля, в Санкт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.