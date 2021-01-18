Совет ИИХФ не принял решения, где пройдет ЧМ-2021
18:44
В 18:35 по московскому времени завершилось совещание Совета Международной федерации хоккея (IIHF).
Как сообщалось ранее, было принято решение о переносе мирового первенства из Минска. Однако, по информации «СЭ», решения о месте совместного проведения турнира вместе с Латвией принято не было.
ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее ряд спонсоров отказались поддерживать проведение чемпионата мира в Минске из-за ситуации в Белоруссии. Об этом заявили бренды Nivea Men, Skoda, Tissot и Liqui Moly.
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