Совет ИИХФ не принял решения, где пройдет ЧМ-2021

В 18:35 по московскому времени завершилось совещание Совета Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщалось ранее, было принято решение о переносе мирового первенства из Минска. Однако, по информации «СЭ», решения о месте совместного проведения турнира вместе с Латвией принято не было.