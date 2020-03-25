Совет директоров КХЛ примет решение о распределении мест команд по итогам сезона
Руководство КХЛ сообщило, когда примут решение по распределению мест команд в связи с досрочном завершении плей-офф.
— Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ, — сообщается на официальном сайте лиги. — Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря.
Также изменила картинку в сообщении о досрочном завершении в Twitter: до этого на ней было написано «Обладатель Кубка Гагарина 2020 определен не будет».
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs— КХЛ (@khl) March 25, 2020
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