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Совет директоров КХЛ примет решение о распределении мест команд по итогам сезона

12:45

Руководство КХЛ сообщило, когда примут решение по распределению мест команд в связи с досрочном завершении плей-офф.

— Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ, — сообщается на официальном сайте лиги. — Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря.

Также изменила картинку в сообщении о досрочном завершении в Twitter: до этого на ней было написано «Обладатель Кубка Гагарина 2020 определен не будет».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/25/467698.html

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