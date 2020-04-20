Совет директоров «Авангарда» признал выступление клуба неудовлетворительным
Совет директоров «Авангарда» подвел итоги сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Выступление «Авангарда» в минувшем сезоне признано неудовлетворительным: ни одна из целей не была достигнута. Президенту клуба Максиму Сушинскому дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами.
Также члены Совета отметили четырехкратное увеличение доходов клуба от спонсорских контрактов. Работа академии признана удовлетворительной.
Одна из главных задач предстоящего сезона — увеличение количества болельщиков из Омска на матчах «Авангарда» в период отсутствия игр команды в родном городе.
В минувшем сезоне «Авангард» уступил в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.
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