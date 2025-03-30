Сотрудник «Спартака» погиб в ДТП перед матчем с «Северсталью»

Хоккейный клуб «Спартак» сообщил о гибели 30-летнего сотрудника клуба Алексея Силкина в автомобильной аварии.

«Вчера вечером, 29 марта, ХК «Спартак» понес большую утрату. Хоккейный клуб «Спартак» скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в заявлении клуба.

Менеджер отдела сувенирной продукции направлялся в Череповец на матч плей-офф Кубка Гагарина против «Северстали», когда произошла трагедия.

В серии до четырех побед «Спартак» ведет со счетом 2-0. Третья игра начнется в 17:00 по московскому времени.