Сотникова произвела символическое вбрасывание перед матчем "Ак Барса"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова произвела символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Трактором", информирует пресс-служба клуба.
- Лед чемпионов создан для таких моментов! - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что за предыдущие два года 22-летняя Сотникова не выступила ни на одном соревновании. Она делает лишь коммерческие показательные выступления. Ранее спортсменка говорила о возможном возвращении к соревновательной карьере.
Лёд чемпионов создан для таких моментов! ⛸️+🏒=💪#айдаСотникова pic.twitter.com/nrsBX87ikt– ХК Ак Барс (@hcakbars) 26 января 2019 г.
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