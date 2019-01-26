Сотникова произвела символическое вбрасывание перед матчем "Ак Барса"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова произвела символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Трактором", информирует пресс-служба клуба.

- Лед чемпионов создан для таких моментов! - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что за предыдущие два года 22-летняя Сотникова не выступила ни на одном соревновании. Она делает лишь коммерческие показательные выступления. Ранее спортсменка говорила о возможном возвращении к соревновательной карьере.

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