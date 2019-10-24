Состоянию здоровья Ткачева ничего не угрожает

Континентальная хоккейная лиги выступила с заявлением относительно состояния здоровья нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева. В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:1 Б) игрок врезался в нападающего Егора Коробкина.

Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и сотрудников скорой помощи.

«Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев в сознании, его здоровью ничего не угрожает. Хоккеист не поехал с командой в Казань и остался в больнице Магнитогорска, где сегодня пройдет дополнительное обследование», — говорится в сообщении в Twitter КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв в сознании, его здоровью ничего не угрожает. Хоккеист не поехал с командой в Казань и остался в больнице Магнитогорска, где сегодня пройдёт дополнительное обследование. pic.twitter.com/XHgiNHGEF2 — КХЛ (@khl) October 24, 2019

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