Состоялась премьера нового шоу «Хороший Гол: Тренер»
Дебют свежего хоккейного формата на «Кинопоиске». Главным героем первого выпуска нового шоу стал Роман Ротенберг, главный тренер СКА
Платформа продолжает показывать хоккей с необычного угла: в новом сезоне КХЛ-2024/25 к шоу «Хороший Гол» добавляется полноценный спин-офф под названием «Хороший Гол: Тренер». В новом шоу зрителей ждут кадры из тренерской до и в перерыве матча, переговоры во время игры и главное — очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром.
Главный герой первого выпуска шоу — главный тренер СКА Роман Ротенберг, который часто говорит, что одной из задач главного тренера является плотное взаимодействие с медиа.
На предсезонном матче СКА — «Северсталь» были записаны разговоры тренерского штаба перед игрой и как главный тренер заряжает команду, а также эмоции Романа Ротенберга на лавке — от торжества после заброшенных шайб до серьезных эмоций в общении с арбитрами. Тренер СКА известен тем, что любит резко проводить замену вратаря: в шоу показано, как он объяснил свое решение Артемию Плешкову и как общается с игроками вне телетрансляции. Не забыли и про болельщиков: в шоу можно услышать внутренний хоккейный сленг, термины и возможность понять, какой хоккей пропагандирует тренерский штаб СКА.
Героями следующих выпусков станут Алексей Кудашов из московского «Динамо» и Михаил Кравец из «Куньлунь Ред Стар». Премьеры шоу с участием тренеров состоятся в сентябре.
|Восточная конференция
|И
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|П
|О
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|Автомобилист
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|4
|2
|Авангард
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|0
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|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
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|2
|5
|Сал. Юлаев
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|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
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|7
|Нефтехимик
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|1
|1
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|8
|Барыс
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|0
|2
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|9
|Ак Барс
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|0
|1
|0
|10
|Лада
|1
|0
|1
|0
|11
|Амур
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|0
|1
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|12
|Сибирь
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|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
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|2
|0
|4
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|Куньлунь РС
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|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|7
|СКА
|1
|0
|1
|1
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|7.09
|14:30
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Лада – СКА
|- : -
|7.09
|17:00
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Витязь – Амур
|- : -
|7.09
|17:00
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Торпедо – Ак Барс
|- : -
|7.09
|17:00
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Спартак – Сочи
|- : -