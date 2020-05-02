Состав «Сочи» пополнил молодой защитник Островский

Состав «Сочи» пополнил молодой защитник Степан Островский. Двусторонний контракт с 19-летним игроком обороны подписан на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2018/19 защитник уехал в Китай выступать за «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян», однако после смены тренерского штаба был вынужден покинуть команду и перебрался в фарм-клуб «Адмирала» команду «Тайфун» из Приморского края.

В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ и провел за «Адмирал» 43 матча. Благодаря такому прогрессу Островский получил вызов в молодежную сборную России, за которую провел 4 матча Суперсерии Россия U20 — Канада (сборные QMJHL, OHL, WHL) и сделал одну результативную передачу.