Состав «Куньлуня» пополнили четыре игрока

«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.

Форвард сборной Китая Сян Сюйдун присоединился к команде. Двусторонний контракт заключен на 1 год.

Рослый защитник сборной Китая Ян Жуйнань также подписал двусторонний контракт с «Ред Стар».

Кроме того, состав клуба пополнил защитник сборной Китая Чэнь Цзымэн. С ним заключен однолетний двусторонний контракт.

Наконец, голкипер сборной Китая Хан Пэнфэй пополнил состав «Куньлуня».