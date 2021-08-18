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Состав «Куньлуня» пополнили четыре игрока

17:36

«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.

Форвард сборной Китая Сян Сюйдун присоединился к команде. Двусторонний контракт заключен на 1 год.

Рослый защитник сборной Китая Ян Жуйнань также подписал двусторонний контракт с «Ред Стар».

Кроме того, состав клуба пополнил защитник сборной Китая Чэнь Цзымэн. С ним заключен однолетний двусторонний контракт.

Наконец, голкипер сборной Китая Хан Пэнфэй пополнил состав «Куньлуня».

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Иван Шитик все материалы автора

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