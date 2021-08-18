Состав «Куньлуня» пополнили четыре игрока
17:36
«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.
Форвард сборной Китая Сян Сюйдун присоединился к команде. Двусторонний контракт заключен на 1 год.
Рослый защитник сборной Китая Ян Жуйнань также подписал двусторонний контракт с «Ред Стар».
Кроме того, состав клуба пополнил защитник сборной Китая Чэнь Цзымэн. С ним заключен однолетний двусторонний контракт.
Наконец, голкипер сборной Китая Хан Пэнфэй пополнил состав «Куньлуня».
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