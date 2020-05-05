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Состав «Автомобилиста» пополнил Куликов

13:36
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Состав «Автомобилиста» пополнил Павел Куликов. Клуб подписал контракт с центральным нападающим, сообщает официальный сайт команды.

Куликов — воспитанник «Нефтехимика». Профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Реактор». В КХЛ нападающий дебютировал в 2011 году за «Нефтехимик». Со следующего сезона на регулярной выступал за основную команду нижнекамцев. В минувшем сезоне провел 66 матчей, набрал 22 (7+15) очка. Всего в КХЛ сыграл 382 матча, набрал 80 (34+46) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5880/

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