Сошников продолжит карьеру в «Сибири»

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Сошников подпишет двухлетний контракт с «Сибирью».

Минувший сезон 31-летний игрок провел в «Адмирале». В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (22+19) очко.

В сезоне-2024/25 «Сибирь» вышла в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 3-4 в серии.