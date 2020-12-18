Сошников о решении CAS: «Самое главное знать, что ты играешь за Россию. Нас должно это сплотить»

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал решение спортивного арбитражного суда города Лозанны о лишении статуса российской команды на крупных международных турнирах.

— После вчерашней игры чувствуем себя нормально, — сказал Сошников. — Было много времени поспать, отдохнуть. Поработали в зале, потренировались, кто-то из ребят вышел на лед. Готовимся к завтрашнему матчу. У чехов поражение в первом матче? Это не важно, начинаем завтра с нуля. Наша задача — выиграть турнир, поэтому и завтра будем играть только на победу. Чехи всегда заряжены в матчах против нас, не важно, за какое место играешь. Игра будет непростая.

— Слышали о решении CAS?

— Да, читал. Все остается так же — сборная всегда будет играть за Россию. Это в сердцах. Будем знать, что мы играем за герб, за флаг, за страну. Нас это должно только сплотить. Думаю, это дополнительная мотивация для нас. Тем более, что мы, игроки, с этим ничего поделать не можем.

— На форме останется надпись Россия, но с дополнениями, насколько это важно?

— В сердце есть эта надпись. Самое главное знать, что ты играешь за Россию, поэтому уже не важно, что написано на майке в такой ситуации.

(Пресс-служба КХЛ)