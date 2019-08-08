Сошников недоволен тем, что показал в матче против "Ак Барса"

Нападающий "Салавата Юлаева" Никита Сошников прокомментировал поражение от "Ак Барса" (1:2) в матче Кубка президента Казахстана. На счету форварда точный бросок.

– Да нечего сказать, в принципе у нас не было толком содержания игры сегодня, бегали больше, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Сошникова. - Опять же, это другой лед. В Финляндии мы тренировались на финской площадке, вернувшись в Уфу – на большой. Вчера не тренировались на канадском льду, а тут все равно другой хоккей, немного сложновато было. Но это тренировочный процесс, нужно с пониманием относиться и к себе, и к партнёрам. Как говорится, летний хоккей.



В начале игры было тяжело, конечно. Дело даже не в заделе. Кто-то сидел 10 минут, кто-то играл в меньшинстве много, а кто-то по три смены сыграл в первом периоде. Но потом начали двигаться, бежали вперёд и стали понимать, что назад шайбу тащить не нужно, а на такой площадке необходимо идти вперёд, бороться за шайбу в атаке, подбирать её и набрасывать на ворота.



По своему опыту знаю, что переходить с маленькой на большую площадку легче, потому что у тебя там больше времени. На маленьком льду ты должен быстрее думать, и ты привыкаешь к этому, мозг уже адаптируется, и ты уже знаешь, где и что. А на большой площадке будет больше времени и это может стать небольшим преимуществом.



Заброшенная шайба придаст уверенности? Может быть, эмоционально немного поможет. Но я, конечно, недоволен тем, что сегодня показал на льду. Буду двигаться вперёд, пока идет тренировочный процесс. 3 сентября всё начнётся, тогда и можно будет делать какие-то выводы.