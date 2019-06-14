Сосед Соколовых возмутился медленной реакцией экстренных служб

Сосед семьи экс-игрока сборной России и СКА Максима Соколова возмутился медленной реакцией экстренных служб.

В четверг, 13 июня, в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме была обнаружена тело Ирины Соколовой – жены Максима Соколова. Рядом с убитой матерью был найден тяжелораненый старший сын Соколовых, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына, которого подозревают в убийстве матери.

– Вы бы лучше разобрались, почему "скорая" ехала 25 минут. Почему полиция приехала через 20 минут?.. Когда человек был живой еще, – приводит 5-tv.ru слова мужчины.

В СК РФ заявили, что по подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.