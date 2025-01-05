Сорокин — о дебютной шайбе за «Салават»: «Сначала не поверил. Между периодами уже пришло осознание»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Сорокин прокомментировал дебют за уфимский клуб и подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

«Конечно, лучше бы выиграли на домашнем льду. Мой гол? При разборе вратаря соперника нам сказали, что у него есть определенная проблемная зона. Алалыкин такой же гол чуть не забил, когда выходил «один в ноль». Ему чуть-чуть не повезло, а мне повезло. Эмоции от первой шайбы в КХЛ — сначала, естественно, не поверил. Потом между периодами пришло уже осознание. Подуспокоился и продолжил дальше играть.

Когда узнал о вызове в «Салават Юлаев»? Перед Новым годом, поздравили так меня. Я готовился! Уровень игры в КХЛ, конечно, отличается от ВХЛ быстротой принятия решений и точностью передач — это основное. Здесь очень мало брака. Тренерский штаб попросил просто играть в свою игру, делать то, что умею, но, в то же самое время, соблюдать систему игры», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» (39 очков) одержала пятую победу подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (56) остается лидером «Востока». У уфимцев прервалась серия из четырех побед кряду.