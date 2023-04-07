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Сегодня, 10:05

Соркин заявил, что у ЦСКА всегда много сил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от третьей игры финала Западной конференции со СКА, в которой его команда одержала победу со счетом 4:0.

«Хорошая игра, счет не отражает ее сложности. У нас не все получалось. Первый период проспали. Хорошо, что не пропустили и забили в итоге. Стараемся не подстраиваться под соперника, и сегодня у нас это получилось. Сил у нас всегда много, хорошо отдыхаем. Голы с подставлений не являются типично цээсковскими. Все команды могут так забивать. В моменте с моей шайбой львиную долю работы сделал Макс Мамин. Он привел шайбу в зону, вратаря закрыл. Мне же нужно было просто бросить мимо защитника. Постоянно говорим о том, что нужна помеха вратарю», — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-sorkin-sil-u-tsska-vsegda-mnogo-horosho-otdy-haem/
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