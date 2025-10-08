Сопин: «Формирование состава «Авангарда» не закончили. Стоит ждать центрфорварда и, возможно, вингера»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в прямом эфире канала «СЭ Хоккейный» рассказал, что клуб еще не закончил формирование состава.

— Политику формирования состава не закончили. Кого стоит ждать? Центральный и, возможно, крайний. Я думаю, что Локтев и Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы. Почивалова брали с прицелом под четвертое звено и ротацию, но немного выглядел тяжеловатым на предсезонке.