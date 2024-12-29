Сопин: «Пока о возвращении Слепышева в состав «Динамо» говорить преждевременно»

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оценил готовность олимпийского призера Антона Слепышева в состав команды.

20 декабря «СЭ» стало известно, что 30-летний хоккеист может подписать новый контракт с московским клубом. Соглашение было возобновлено 27 декабря.

«Он тренируется по индивидуальной программе. Пока о возвращении в состав говорить преждевременно», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Слепышев набрал 3 (1+2) очка в 9 матчах КХЛ.