Сопин рассказал о задачах московского «Динамо» на сезон в КХЛ

«Задачи у нас банальные — побеждать в каждом матче. Если говорить о регулярном чемпионате, то конкретной цели не ставим. Хотим занять как можно более высокое место, чтобы получить преимущество перед плей-офф. А дальше уже побеждать там. Определенных задач не обозначаем, хотелось бы выигрывать как можно больше», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».