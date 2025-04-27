Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:06

Сопин — о ситуации с Маклаудом: «Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с нападающим Майклом Маклаудом.

«Маклауд за то короткое время, что он находился в Омске, стал своим парнем, его очень полюбили в команде, тренерский штаб и болельщики. Мы следим, переживаем, консультируемся с юристами в Северной Америке, на самом деле, пока нет понимания, как может развернуться ситуация.

Мы ежедневно обновляем информацию, следим за судебным заседанием, сегодня вот поменялся состав присяжных. Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает, но мы надеемся на лучшее: что судебный процесс закончится, и в следующем сезоне мы увидим Маклауда в нашей команде. Права закреплены за «Авангардом», в КХЛ он будет с нами, если у него не появится каких-то вариантов в НХЛ при положительном решении суда. Мы остаемся с ним на связи, поддерживаем и ждем обратно», — приводит слова Сопин клубная пресс-служба.

В феврале 2024 года полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила пятерым канадским хоккеистам Маклауду, Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Картеру Харту и Алексу Форментону обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира-2018.

Маклауд покинул расположение «Авангарда» после третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом», чтобы присутствовать на судебном заседании.

27-летний Маклауд выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он играл за «Барыс» и клуб НХЛ «Нью-Джерси».

Источник: ХК «Авангард»
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше

Сопин: «Авангард» в процессе переговоров с Фьоре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
_ - _
2. Трактор - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Трактор
_ - _
4. Динамо М - Трактор
_ - _
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
2. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
4. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
4 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
3 - 0
7. Локомотив - Авангард
3 - 2
4 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
3 - 2
4 - 3
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
27.04 16:30
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости