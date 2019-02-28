"Соперник использовал свои моменты". Тертышный - о поражении от "Автомобилиста"

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный после поражения во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Автомобилиста" (2:4) заявил, что соперник воспользовался своими моментами. В первой встрече челябинцы также уступили (0:3).

- Думаю, что получилась хорошая и равная игра. - приводит слова Тертышного официальный сайт "Трактора". - Соперник свои моменты использовал. У нас также было достаточно моментов… Понимаем, над чем надо работать.

Сейчас разберем игру и будем готовиться к следующему матчу. Отдельно бы хотел поблагодарить болельщиков, которые были на выездных играх. Хотим, чтобы они также хорошо поддержали нас в Челябинске.

Третий матч между "Трактором" и "Автомобилистом" пройдет 2 марта в Челябинске.

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