Солянников высказался о результатах «Лады»

Защитник «Лады» Георгий Солянников в интервью Metaratings.ru высказался о результатах тольяттинского клуба в последних матчах после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Интересная игра, азартная, хотя первый период не предвещал. Последние матчи были у нас незабивные, а тут при домашних трибунах прорвало, порадовали болельщиков голами. Всех с победой! У «Лады» 11 матчей подряд с очками. Безумно приятно, что мы пишем историю команды, поддерживаем традиции, высоко несем знамя побед нашего крутого клуба! Идем от игры к игре, времени на дополнительную подготовку нет. Сейчас отдохнем, завтра уедем и уже во Владивостоке начнем подготовку к матчу. Жить, скорее всего, будем по своему времени, это распространенная практика. Наверное, нецелесообразно переходить на местный часовой пояс, это стресс для организма, проще эту неделю перетерпеть и просыпаться, когда темно», — приводит слова Солянникова Metaratings.ru.

«Лада» поднялась на 2-е место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков.