Солянников высказался о результатах «Лады»
Защитник «Лады» Георгий Солянников в интервью Metaratings.ru высказался о результатах тольяттинского клуба в последних матчах после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Интересная игра, азартная, хотя первый период не предвещал. Последние матчи были у нас незабивные, а тут при домашних трибунах прорвало, порадовали болельщиков голами. Всех с победой! У «Лады» 11 матчей подряд с очками. Безумно приятно, что мы пишем историю команды, поддерживаем традиции, высоко несем знамя побед нашего крутого клуба! Идем от игры к игре, времени на дополнительную подготовку нет. Сейчас отдохнем, завтра уедем и уже во Владивостоке начнем подготовку к матчу. Жить, скорее всего, будем по своему времени, это распространенная практика. Наверное, нецелесообразно переходить на местный часовой пояс, это стресс для организма, проще эту неделю перетерпеть и просыпаться, когда темно», — приводит слова Солянникова Metaratings.ru.
«Лада» поднялась на 2-е место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|- : -