Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:40

Солянников высказался о результатах «Лады»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Лады» Георгий Солянников в интервью Metaratings.ru высказался о результатах тольяттинского клуба в последних матчах после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Интересная игра, азартная, хотя первый период не предвещал. Последние матчи были у нас незабивные, а тут при домашних трибунах прорвало, порадовали болельщиков голами. Всех с победой! У «Лады» 11 матчей подряд с очками. Безумно приятно, что мы пишем историю команды, поддерживаем традиции, высоко несем знамя побед нашего крутого клуба! Идем от игры к игре, времени на дополнительную подготовку нет. Сейчас отдохнем, завтра уедем и уже во Владивостоке начнем подготовку к матчу. Жить, скорее всего, будем по своему времени, это распространенная практика. Наверное, нецелесообразно переходить на местный часовой пояс, это стресс для организма, проще эту неделю перетерпеть и просыпаться, когда темно», — приводит слова Солянникова Metaratings.ru.

«Лада» поднялась на 2-е место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-lady-solyannikov-my-pishem-istoriyu-podderzhivaem-tradicii-i-vysoko-nesyom-znamya-pobed-kluba-290918/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
0
Читайте также
Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить юношеские сборные из России
В Санкт-Петербурге в результате ДТП спорткар разрубило пополам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна зарплата финского нападающего «Куньлуня» Пулккинена

Мифтахов успешно перенес операцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Ак Барс 12 8 4 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 12 9 3 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Куньлунь РС 15 6 9 13
8 СКА 12 6 6 12
9 Динамо Мн 12 5 7 12
10 Северсталь 11 5 6 11
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.10 19:30
Ак Барс – Северсталь
 - : -
3.10 19:30
Торпедо – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости